В Магаданской области будет создана территория опережающего развития

Госдума приняла закон о возможности создания в Магаданской области территории опережающего развития (ТОР) в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) с сохранением свободной таможенной зоны (СТЗ). Это позволит обеспечить наиболее благоприятные условия преференциального режима хозяйственной деятельности, учитывающие сложные климатические, логистические и другие условия для ведения предпринимательской деятельности.

В пояснительной записке говорится, что распространение ОЭЗ на территорию Курильских островов привело к невозможности расширения границ существующей ТОР "Курилы" (созданной в 2017 году), но функционирование там одновременно двух режимов ОЭЗ и ТОР не приведет к дублированию мер господдержки, так как единственной преференцией для участников ОЭЗ на Курилах является возможность применения таможенной процедуры СТЗ.

ОЭЗ в Магаданской области была создана в 1999 году, срок ее действия продлен до конца 2046 года. С 1 января 2026 года действие налоговых преференций для участников ОЭЗ в Магаданской области будет прекращено.

Напомним, на Курилах ОЭЗ была создана в 2023 году, она также будет функционировать до конца 2046 года.