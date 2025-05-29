Найденный в лесу мальчик из Кизела сейчас находится в больнице

Шестилетний Марк А., которого искали несколько дней в Кизеле и нашли в лесу, сейчас находится в больнице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства социального развития Прикамья.

Состояние ребенка удовлетворительное. Мальчик проходит обследование. Семье оказывается необходимая поддержка.

"В медицинском учреждении уход за ребенком осуществляет мама. Второй несовершеннолетний ребенок находится под присмотром близких родственников", - говорится в сообщении.

Ранее СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство" по факту безвестного исчезновения ребенка. Сообщалось, что 25 мая, днем, он ушел из квартиры дома на улице Энгельса и пропал. Нашли мальчика 27 мая в лесу.

В поиске мальчика было задействовано свыше 230 человек.