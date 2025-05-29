На Урале осужден таксист, насмерть переехавший клиента

В уральском городе Верхняя Пышма осужден водитель такси, допустивший по неосторожности наезд на клиента. В результате мужчина скончался.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 8 мая 2024 года, когда таксист принял заказ от двух мужчин на поездку от улицы Избирателей в Екатеринбурге до СНТ "Сагра". Водитель привез клиентов на место, после чего один из пассажиров вышел из автомобиля и отлучился.

Вернувшись, он не нашел своего знакомого. Таксист пояснил, что тот вышел из машины и, вероятнее всего, направился в сторону дома на участке. После этого водитель стал сдавать назад, но машина застряла на месте. Открыв дверь, таксист увидел второго пассажира под колесами авто. Он был мертв.

Сестра погибшего пояснила в суде, что ее брат был инвалидом. В тот роковой день он получил медаль за участие в соревнованиях, и они вместе с другом планировали поездку в СНТ, чтобы отметить данное событие. Однако все закончилось трагически.

Как отметили в прокуратуре, своей вины таксист не признал. Верхнепышминский городской суд назначил ему 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также он лишен водительских прав на 2,5 года. Кроме этого, суд взыскал в пользу семьи погибшего 1,6 млн рублей компенсации морального вреда.