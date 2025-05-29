29 Мая 2025
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Фото: Reuters/Kyle Grillot

Илон Маск покидает администрацию Трампа

Один из самых богатых людей в мире – Илон Маск – покидает администрацию Трампа. Его отставку с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) подтвердил представитель Белого дома, передает Reuters. Сам Маск в соцсети X (заблокирована в России) поблагодарил президента США за возможность поработать его советником (у бизнесмена была статус "специального госслужащего").

Обстоятельства отставки не известны. По данным Reuters, Трамп на прощанье не разговаривал с Маском. Да и сам бизнесмен перед отставкой начал критиковать действия президента. Например, накануне Маск сказал, что он "разочарован тем, что был принят законопроект о масштабных расходах, который увеличивает дефицит бюджета <...> и подрывает работу, которую выполняют сотрудники DOGE". Документ предлагает снизить госрасходы в некоторых отраслях, но увеличить траты на оборону. Также Маск возмутился законопроектом администрации Трампа о налогах на недвижимость.

По словам источника, знакомого с ситуацией, некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, включая заместителя главы аппарата Стивена Миллера, были особенно раздражены этими комментариями.

Маск активно поддерживал Трампа во время президентской избирательной кампании и буквально вместе с вновь избранным президентом заехал в Белый дом. Ему поручили заниматься сокращениями чиновничьего аппарата и государственных расходов. Сам основатель Tesla и SpaceX обещал сократить расходы федерального бюджета минимум на $2 трлн. Сейчас DOGE оценивает свою работу по сокращению расходов в $175 млрд. Постепенно противостояние администрации Трампа действиям Маска нарастало, поскольку, в конечном счете, он бы дошел и до аппарата президента, и поддерживать в таком случае бизнесмена – выступать с позиции "пчелы против меда". Основными оппонентами Маска в команде Трампа стали госсекретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Дафии и министр финансов Скотт Бессент.

Не так давно Маск начал намекать, что его пребывание в правительстве подходит к концу. В конце апреля он заявил, что инвесторы его бизнес-проектов могут не беспокоиться: скоро он вернется к делам.

Теги: илон маск, дональд трамп, отставка


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