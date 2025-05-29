Просроченные долги по кредиткам выросли почти на 70%

В России объем просроченной задолженности по кредитным картам в первом квартале текущего года достиг 3% от всех долгов по этому продукту, что почти на 70% больше, чем полгода назад.

Об этом следует из данных Объединенного кредитного бюро. В настоящее время сумма просрочки достигает 110 млрд руб. Как заявил гендиректор ОКБ Михаил Алексин, на банковском рынке наблюдается резкое ухудшение качества обслуживания кредитов. Накопление кредитного риска происходило в течение 2024 года и пик его реализации с выходом в просроченную задолженность, и дефолты приходится на текущий момент.

Платежеспособность граждан падает, в том числе из-за высокой инфляции, которая составила 8,3% в I квартале. Это особенно заметно на фоне прекращения роста реальных доходов населения. Россияне не отказываются от кредитования даже в период высоких ставок, а в итоге вынуждены уплачивать большие проценты, что бьет по их благосостоянию, сообщают "Известия".

Напомним, в России в текущем году выдачи микрозаймов микрофинансовыми организациями (МФО) могут вырасти на 60%, до рекордных 2,4 трлн руб. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".