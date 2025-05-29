29 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Продажи квартир в России рухнули на 40%

Продажи жилой недвижимости в России в апреле упали на 39,8% в сравнении с мартом текущего года.

Об этом говорится в исследовании аналитической платформы "СберАналитики" и консалтинговой компании CORE.XP. Спад начался в феврале, в марте он составил 12,3%. По словам экспертов, после отмены льготных ипотечных программ и повышения банковских ставок, граждане всё чаще приобретают недвижимость через механизм рассрочки. Доля таких покупок составляет 54%.

Сегодня покупатели не спешат с решениями, ожидая улучшения геополитического климата и расширения семейной ипотечной программы. Усиление курса рубля также заставляет покупателей больше наблюдать. Тренд на понижение сохранится в мае.

Инвестиции в строительство жилья с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократились на 50%, упав со 179 до 90 млрд руб., сообщают "Известия".

Ранее в Минстрое России сочли, что отечественная строительная отрасль переживает тяжёлые времена. Высказался замглавы министерства Никита Стасишин. Он привёл данные о том, что, по состоянию на 1 марта, в России проектов запущено на 26% меньше, и это самый низкий показатель с 2021 г.

Теги: квартиры, недвижимость, жилье


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