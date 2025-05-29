Директор Свердловской школы прокомментировала инцидент с раздеванием ученицы

У девятиклассницы, которую заставили раздеться во время досмотра при прохождении на ОГЭ, нет претензий к учебному заведению и учителям.

Как сообщила директор школы № 16 города Полевский Свердловской области Юлия Трушкова, осматривал ученицу не мужчина, а женщина. "У ребенка сработал металлоискатель, ей предложили в отдельном от других ребят помещении продемонстрировать отсутствие запрещенных предметов, в частности, телефона. Член государственной экзаменационной комиссии убедилась в этом, и ребенок спокойно пошел на экзамен. Чтобы с детей снимали бюстгальтеры и штаны или заставляли это сделать, — такого не было", — указала педагог.

Отмечается, что от родителей никаких обращений по поводу инцидента не поступало. Трушкова отметила, что это единичный инцидент во время проведения экзаменов, остальные дети, прошли через рамки штатно, сообщают "Известия".

Школьники утверждают, что металлоискатель сработал на бюстгальтер девочки в 16-й школе, и ей предложили его снять, якобы пригрозив, что иначе она останется на второй год.