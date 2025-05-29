29 Мая 2025
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Фото: admtyumen.ru

Бизнес выступил против доступа силовиков к его базам данных

Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала проект приказа силовых ведомств, который предусматривает их доступ к информационным системам бизнеса, содержащим персональные данные.

Как считают в АБД, документ, декларирующий в качестве своей задачи регулирование обработки личных данных силовиков, разведчиков, судей и свидетелей, подразумевает бесконтрольный доступ к базам. Бизнес считает, что необходимо регулировать такой доступ в индивидуальном порядке.

К примеру, может быть нарушено штатное функционирование информационных систем, возможно возникновение компьютерных инцидентов, требующих принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак. Также непонятно, каким образом владелец информационных систем должен обеспечить условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и как определить ответственного за предоставление доступа должностным лицам.

В ассоциации напомнили, что действующие законодательство — "пакет Яровой" обязывает операторов данных, организаторов распространения информации хранить и предоставлять данные по запросам силовых органов.

Сейчас за нарушение требований по хранению по "закону Яровой" предусмотрены штрафы до 1 млн руб. Кроме того, есть статья 19.7 КоАП, по которой также могут привлекать за "непредставление сведений" в госорган в установленный срок. Она предусматривает штраф до 5 тыс. руб. для организаций, сообщает Forbes.

АБД объединяет "Яндекс", VK, "Сбер", "Газпромбанк", "Т-Банк", "Россельхозбанк", "Мегафон", "Ростелеком", "Билайн", МТС, ВТБ, Avito, HeadHunter и др.

Теги: бизнес, силовики, базы данных


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