29 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Застройщиков могут поддержать выкупом жилья и налоговой отсрочкой

В Госдуме предлагают запустить программу финансирования застройщиков за счет выкупа у них нераспроданного жилья для переселенцев из аварийных домов.

При этом они будут обязаны использовать полученные средства на новые проекты. Соответствующие меры обсуждаются в профильном комитете Думы для реализации поручений главы государства по поддержке строительной отрасли. Также предложено дать строительным компаниям отсрочку по налогу на прибыль при условии, что они направят высвободившиеся деньги на реализацию жилищных проектов.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, инициативы будут разрабатываться депутатами совместно с Минстроем России.

Парламентарий указал, что с 2020 года себестоимость квадратного метра выросла более чем на 300%, что сделало даже массовое жилье фактически недоступным. При этом в стоимости "квадрата" доля собственно строительства упала за то же время с 70% до 47%, а стоимость финансового сопровождения выросла в 2,5 раза, превысив 17% от общей себестоимости проекта.

Столкнувшись с охлаждением, отрасль не сможет быстро обеспечить удовлетворение отложенного спроса и в условиях нехватки предложения цены на жилье снова начнут быстрый рост, отмечается в предложениях депутатов, сообщает Forbes.

Ранее в Минстрое России сочли, что отечественная строительная отрасль переживает тяжёлые времена. Высказался замглавы министерства Никита Стасишин. Он привёл данные о том, что, по состоянию на 1 марта, в России проектов запущено на 26% меньше, и это самый низкий показатель с 2021 г.

Теги: застройщики, жилье


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