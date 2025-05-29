Путин поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта

В России разработают Концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры.

Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Это произошло на заседании Совета по физкультуре и спорту. Концепция должна быть разработана до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

По словам президента, развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей, вносить вклад в улучшение жизни миллионов россиян, сообщают "Ведомости".

Адаптивный спорт и физкультура – спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, где установлены модифицированные правила и оборудование.

Ранее Путин заявил, что все российские дети должны уметь плавать.