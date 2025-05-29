Принят закон о совершении сделок с недвижимостью при помощи биометрии

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о возможности применения единой биометрической системы при совершении сделок с недвижимостью в режиме онлайн.

Документ предусматривает возможность подачи заявления о госрегистрации прав в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при условии идентификации сторон через единую биометрическую систему. Как заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, инициатива, касающаяся сделок с недвижимостью в электронном виде, начнет действовать с 1 июля 2026 года.

Можно будет подавать заявления на регистрацию прав онлайн, если все необходимые документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, сообщает РИА Новости.