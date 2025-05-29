Умеров: Украина передала России свой проект меморандума по решению конфликта

Киев передал Москве свой проект меморандума по урегулированию конфликта.

Как сообщил в соцсетях глава Минобороны Украины Рустем Умеров, документ, отражающий украинскую позицию, передан главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. "Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", – заявил он.

Умеров отметил, что Киев не против встреч с Россией и ожидает проект меморандума. Министр потребовал от Москвы передать текст документа перед вторым раундом переговоров.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня.