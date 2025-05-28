В Минпромторге назвали причину недовольства сотрудников на "Ростсельмаше"

Снижение зарплат, вынужденные отпуска и недовольство сотрудников на заводе "Ростсельмаш" вызваны сильным снижением спроса на сельхозтехнику, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Ключевое влияние на состояние не только предприятий ГК "Ростсельмаш", но и в целом отрасли сельскохозяйственного машиностроения оказывает значительное снижение спроса на сельхозтехнику", - рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

Спрос падает из-за обновления парка сельхозтехники, удорожания кредитов и потери рентабельности предприятий агропромышленного комплекса. Снижение спроса, в свою очередь, привело к затоваренности складов, уточнили в пресс-службе.

Минпромторг старается поддерживать отечественных производителей, предпринимая меры для стимулирования спроса, высвобождения оборотных средств и реализации сельхозтехники. Например, решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на четвертый квартал 2025 года позволит предприятиям ГК "Ростсельмаш" направить около 25 млрд руб. на поддержание производственных процессов, содержание рабочих мест и обеспечение комплектующими.

Ранее стало известно, что на Ростсельмаше были сокращены 2 тыс. сотрудников, а для оставшихся ежегодный отпуск перенесен с сентября на июнь для оптимизации расходов. В 2024 г. Ростсельмаш снизил производство на 30%.

В конце марта совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов.

Несмотря на сложную ситуацию, российский Минфин не готов увеличивать субсидирование сельскохозяйственного машиностроения в рамках бюджета этого года, заявил глава ведомства Антон Силуанов.