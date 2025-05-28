В Минпромторге назвали причину недовольства сотрудников на "Ростсельмаше"

28 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России Ростовская область
Фото: Накануне.RU

В Минпромторге назвали причину недовольства сотрудников на "Ростсельмаше"

Снижение зарплат, вынужденные отпуска и недовольство сотрудников на заводе "Ростсельмаш" вызваны сильным снижением спроса на сельхозтехнику, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Ключевое влияние на состояние не только предприятий ГК "Ростсельмаш", но и в целом отрасли сельскохозяйственного машиностроения оказывает значительное снижение спроса на сельхозтехнику", - рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

Спрос падает из-за обновления парка сельхозтехники, удорожания кредитов и потери рентабельности предприятий агропромышленного комплекса. Снижение спроса, в свою очередь, привело к затоваренности складов, уточнили в пресс-службе.

Минпромторг старается поддерживать отечественных производителей, предпринимая меры для стимулирования спроса, высвобождения оборотных средств и реализации сельхозтехники. Например, решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на четвертый квартал 2025 года позволит предприятиям ГК "Ростсельмаш" направить около 25 млрд руб. на поддержание производственных процессов, содержание рабочих мест и обеспечение комплектующими.

Ранее стало известно, что на Ростсельмаше были сокращены 2 тыс. сотрудников, а для оставшихся ежегодный отпуск перенесен с сентября на июнь для оптимизации расходов. В 2024 г. Ростсельмаш снизил производство на 30%.

В конце марта совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов.

Несмотря на сложную ситуацию, российский Минфин не готов увеличивать субсидирование сельскохозяйственного машиностроения в рамках бюджета этого года, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Теги: ростсельмаш, сельхозтехника


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети