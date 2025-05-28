28 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Трамп: США отреагируют по-другому, если Путин "дурачит нас"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет реагировать "по-другому", если президент России Владимир Путин не настроен серьезно на завершение боевых действий. По словам американского лидера, это станет ясно через две недели.

"Я не могу вам этого сказать, но я дам вам знать примерно через две недели. Очень скоро мы узнаем, дурачит ли он нас или нет — и если да, то мы отреагируем немного по-другому", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин действительно хочет закончить боевые действия.

Американский лидер вновь отметил, что он "очень-очень разочарован" ударами по Украине во время переговоров о мире. Также Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф "делает феноменальную работу" и "очень жестко" общается с российской стороной.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин "играет с огнем".

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!", - написал Трамп, не уточняя. что именно он имеет в виду.

До этого американский президент выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы. Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность снятия ограничений для Киева на удары по территории РФ с помощью западного дальнобойного оружия.

Теги: Трамп, Путин, Украина


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