Евгений Солнцев поручил минстрою Оренбуржья создавать транспортные агломерации

«К работе общественного транспорта у оренбуржцев очень много вполне обоснованных претензий. На совещании с представителями профильных министерств, главами муниципалитетов обсудили возможные пути решения вопросов, касающихся пассажирских перевозок», - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

С 2022 года в регион было приобретено 380 единиц общественного транспорта различного класса на общую сумму свыше 5,6 млрд рублей. До конца этого года планируется приобрести еще 80 автобусов среднего класса для Оренбурга.

«Коллеги отмечают нехватку водителей в областном центре. Уверен, что для решения проблемы в первую очередь необходимо пересмотреть условия труда», - заявил Евгений Солнцев.

Глава Оренбургской области также сообщил, что во время его рабочих поездок в восточные муниципалитеты региона, жители в беседах жаловались на отсутствие межмуниципального транспорта.

«Поручил минстрою совместно с главами проработать этот вопрос. Необходимо создавать транспортные агломерации – разрабатывать эффективные маршруты в пределах нескольких населенных пунктов, передвижение по которым важно для людей. В графиках движения обязательно предусмотреть ранние рейсы для тех, кому необходимо добираться до районных больниц. Безусловно, это займет время, но такую работу надо провести, оренбуржцы ждут решения этого вопроса», - подчеркнул глава Оренбургской области.

И добавил, что все эти задачи будут решать поэтапно. При этом вопрос глава Оренбуржья поставил на личный контроль.

"Очередное совещание проведу через месяц – заслушаю доклады профильных министров и глав муниципалитетов о проделанной работе", - сказал Евгений Солнцев.