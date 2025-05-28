Пермячка, снявшаяся полуобнаженной на фоне храма, собирает деньги на психиатра

25-летняя жительница Перми, опубликовавшая фотографии в нижнем белье и с нецензурной татуировкой на фоне ограды храма иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" в Дзержинском районе Перми объявила сбор денег на психиатра, сообщает Ural Mash.

Девушка утверждает, что ее психике нанесен вред из-за поступающих угроз в расправе.

Незадолго до этого девушка записала видео с извинениями.

Напомним, публикация фотографий девушки на фоне ворот православного храма с крестами вызвала шквал негатива у общественности. Следователями СК России инициировано проведение процессуальной проверки об оскорблении чувств верующих по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), в ходе проведения которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.