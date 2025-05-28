Спецслужбы провели операцию по доставке в Азербайджан жителя Екатеринбурга

Спецслужбы доставили в Азербайджан гражданина России Захиреддина Ибрагимова.

Как сообщает издание Minval Politika, Ибрагимов, представляемый как председатель комитета по защите прав этнических меньшинств в Азербайджане, жил в Екатеринбурге. Утверждается, что в течение многих лет он участвовал в пропагандистских мероприятиях, организованных в столице Армении, выступая с антииазербайджанскими заявлениями.

Детали спецоперации по доставке Ибрагимова в Азербайджан не раскрываются.