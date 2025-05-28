Дуров договорился продавать ИИ-бот Илона Маска через Telegram

Глава Telegram Павел Дуров сообщил, что договорился с Илоном Маском о партнерстве сроком на один год, благодаря которому пользователи мессенджера "получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке".

"Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на 1 год, чтобы представить чат-бота Grok от xAI нашему миллиарду пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram", - написал Дуров в своем канале.

По его словам, Telegram получит за сотрудничество $300 млн наличными и долю в акционерном капитале xAI, а также 50% выручки от подписок на сервис, проданных через Telegram. Сколько будет стоить подписка пока не известно.

Grok — генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI, запущен в 2023 году. На конец марта 2025 года был доступен на платформах X и Telegram, а также через отдельный веб-сайт и мобильные приложения для iOS и Android.

Компания xAI описала Grok как чат-бот, способный "отвечать с ноткой остроумия" и обладающий "бунтарским характером". Он был вдохновлен "Автостопом по галактике" и задуман как "инструмент, способный отвечать на практически любые вопросы". Илон Маск неоднократно подчеркивал, что Grok отличается от своих конкурентов тем, что он не является "политкорректным".