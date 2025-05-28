Путин готов заключить мир, но не любой ценой, - источник

Кремль готов завершить конфликт на Украине, но при соблюдении ряда условий, в том числе – подписании обязательств по нерасширению НАТО, пишет Reuters со ссылкой на источники в РФ.

Также президент России Владимир Путин будет требовать снятия части санкций. А письменные гарантии внеблокового статуса коснутся не только Украины, но и Грузии, Молдавии и других постсоветских республик.

Еще один пункт – решение вопроса о замороженных Западом российских активах. При этом сегодня же появлялись сообщения, что в ходе переговоров российская сторона, якобы, готова согласиться на частичное использование замороженных резервов на восстановление Украины.

"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", - заявил высокопоставленный источник издания.