Экскурсия в монумент "Родина-мать", в ходе которой погиб ректор МГАФК, была законной

Экскурсия в монумент "Родина-мать зовет!", во время которой скончался ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков, была организована в соответствии с законом.

Погибший посещал экскурсию в составе официальной делегации, сообщили "Газете.Ru" в музее-заповеднике "Сталинградская битва". Членам делегации были разъяснены правила посещения и меры безопасности.

Как сообщалось, мужчина прошел внутрь скульптуры в составе экскурсионной группы, поднялся наверх по лестницам вместе с остальными. Наверху Чеснокову стало плохо, ему пытались оказать первую помощь другие участники экскурсии, но спасти не смогли. Он умер до приезда скорой.

Предварительно, 68-летний Чесноков скончался от сердечного приступа. СМИ и телеграм-каналы писали, что внутрь монумента он мог попасть в ходе нелегальной экскурсии.