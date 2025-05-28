Минфин РФ: Приватизация нужна для наполнения деньгами госкорпораций

Госкомпании нуждаются в инвестициях, поэтому сейчас проводится приватизация госимущества, заявил глава Минфина России Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"Мы не говорим, что необходима "большая приватизация". Но госкомпании нуждаются в инвестициях, в деньгах. И мы говорим о приватизации, при которой остается у государства контроль. Ни о какой большой приватизации "все распродать" речи не идет. Да, вопрос инициировал Минфин, потому что мы видим необходимость в деньгах наших госкорпораций", - заявил Силуанов.

В конце апреля этого года Росимущество сообщило, что за первый квартал 2025 года перевыполнило финплан по приватизации на весь год в два раза. За три месяца с начала года в бюджет пришли 9,5 млрд руб. от приватизации, а план на 2025-й год был 5,5 млрд руб.

Какой актив был продан значительно дороже плана – не сообщается. В ведомстве лишь уточнили, что основная часть поступлений пришла от продажи корпоративных активов. 8,5 млрд руб. поступило от продажи ранее конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства.

В пресс-службе Минфина добавили, что были проданы находящиеся в федеральной собственности акции в уставных капиталах 40 хозяйственных обществ.