Силуанов пообещал поднять самолет Бе-200 "на крыло"

Минфин России в курсе проблем с производством самолета-амфибии Бе-200 в Таганроге.

"Понимаем проблемы таганрогского завода. Двигатели были иностранные, знаем откуда (двигатели производились на Украине – прим. ред.). Поэтому нам необходим двигатель ПД-8, ждем двигателей, самолет будет поставлен на крыло", - сообщил министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. Он добавил, что двигатель ПД-8 также будет ставиться на другие типы самолетов, а сам Бе-200 "имеет экспортный потенциал".

Самолеты Бе-200 производятся Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева (ТАНТК). При этом в последние годы производство было практически свернуто из-за проблем с импортозамещением узлов и компонентов.

Ранее Силуанов заявил о продолжении финансирования проекта по созданию самолета "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2.