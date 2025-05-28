В Югре студентам из семей участников СВО предоставят компенсацию за двухразовое питание

В Югре студентам из семей участников СВО, обучающимся по программам среднего профобразования в Югорском государственном университете, Нижневартовском государственном университете, Сургутском институте нефти и газа (филиал Тюменского индустриального университета), Сургутском финансово-экономическом колледже (филиал Финансового университета при Правительстве РФ), предоставят компенсацию за двухразовое питание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы Югры.

Инициативу внесла депутат думы Югры Наталья Западнова.

В случае принятия данной инициативы, предлагаемые изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года и коснутся 114 человек. Дума автономного округа рассмотрит законопроекты 29 мая на 45 заседании.