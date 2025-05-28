Вузы предлагают запретить абитуриентам-целевикам "переходить" на основной конкурс

Вузы предлагают хотя бы частично реформировать целевой набор студентов. Например, ликвидировать право перехода с уже занятого целевого места на освободившиеся места в основном конкурсе. Как выглядит ситуация на деле в Общественной палате России рассказала проректор СПбГУ по учебной работе Марина Лаврикова.

"Абитуриент имеет право отказаться от зачисления на целевое место, если есть место в основном конкурсе. Они смотрят на баллы, если проходят в основном конкурсе – переходят на него. Целевые места остаются вакантными. А если целевые места не заполнены, вуз на них никого зачислить не может. Минобрнауки вообще нам сказал, что мы должны "вернуть" эти места, сократив контрольные цифры приема", - пожаловалась Лаврикова. Также она предложила дать вузам право устанавливать разный проходной балл ЕГЭ для основного конкурса и для целевых мест.

По словам проректора, государство возлагает на вуз задачу по выводу выпускников на нужные экономики вакансии, хотя "вуз ни разу не субъект обязывания студента работать где-то после окончания учебы". "У вуза нет инструментов воздействия, тем более после окончания обучения. Вуз может только убеждением воздействовать на студентов, абитуриентов и работодателей. Но наши разъяснения: "это место хорошее, идите туда" – никто не слушает", - жалуется проректор.