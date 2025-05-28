Мужчина, пытавшийся отравить животных в московском зоопарке, ходил голым по подъезду

Подозреваемый в попытке отравления зверей в Московском зоопарке уже больше 10 лет выбрасывает из квартиры на улицу вещи и портит замки. Об этом сообщила РИА Новости соседка мужчины.

По ее словам, он выбрасывал с балкона шприцы с кровью, ножи, однажды выбросил гирю весом 16 кг, которая упала «парню перед носом».

Девушка добавила, что мужчина может расхаживать голым по подъезду. Также он выломал замок на общей двери. Соседи не стали устанавливать новый, чтобы в случае очередного обострения мужчины был "отход".

Напомним, 43-летний житель столицы пытался отравить животных с помощью таблеток, которые он закидывал в вольеры к рысям и леопардам. К счастью, животные не успели их съесть – действия отравителя заметили сотрудники и вовремя убрали таблетки из клеток. Выяснилось, что мужчина кидал животным в вольер таблетки с экстрактом валерианы, потому что "хотел привести их в чувство".

Мужчина был задержан после того, как попал в объективы камер наблюдения, когда ходил по территории зоопарка.