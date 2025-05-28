В Югре вынесли приговор экс-замдиректора департамента промышленности за взятку

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве и получении взяток в отношении бывшего заместителя директора департамента промышленности Югры Андрея Шиповалова, главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александра Беккера и его заместителя Дмитрия Голубева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По данным Следственного комитета Югры, бывшему замдиректора промышленного департамента назначили пять лет лишения свободы со штрафом 805 тыс. руб. и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Беккера приговорили к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 2 млн руб. Его заместитель Дмитрий Голубев получил условный срок - пять лет и шесть месяцев с испытательным сроком три года. Кроме того, с бывшего заместителя директора Департамента промышленности автономного округа в доход государства путем конфискации взысканы денежные средства, полученные в качестве взятки.

Установлено, что с ноября 2019 по июль 2020 года Андрей Шиповалов получил от Беккера взятку за общее покровительство и за содействие в субсидировании взятку в виде моторного топлива стоимостью более 160 тыс. рублей. С мая 2018 по июль 2020 года Беккер в качестве взятки за покровительство, связанное с содействием в предоставлении грантов, субсидий, передал сотруднику департамента взятку в виде моторного топлива общей стоимостью более 260 тыс. руб. и 79 тыс. руб. Часть взятки была передана через посредника - Дмитрия Голубева.

Уголовное дело по факту получения указанным должностным лицом взятки было выделено в отдельное производство, за совершение данного преступления фигурант был осужден ранее.

Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2019 года глава фермерского хозяйства, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, при покровительстве бывшего заместителя директора департамента, ввел в заблуждение иных должностных лиц о выполнении культуротехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения, за что получил субсидию в сумме более 3 млн 300 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу, глава фермерского хозяйства совместно со своим заместителем вновь предпринял меры к присвоению мошенническим путем субсидии на проведение культуротехнических мероприятий в размере более 3 млн 800 тыс. рублей. Однако преступные действия своевременно были выявлены сотрудниками департамента и пресечены