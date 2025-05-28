Квоты трудоустройства для участников СВО утвердили на Вологодчине

Сегодня депутаты Заксобрания Вологодской области поддержали инициативу главы региона. Обязанность квотировать рабочие места для бойцов СВО закрепили для предприятий и организаций региона со штатной численностью более 100 человек.

«Всесторонне помогаем участникам Специальной военной операции, в том числе тем, которые завершили военную службу и ищут возможность трудоустроиться в мирной жизни. Многие из них возвращаются на прежние рабочие места, но есть и те, кто уходил на фронт безработным или получил ранения, и теперь не может исполнять трудовые обязанности, как это было ранее. Именно на них ориентирована новая мера поддержки. Такую задачу перед нами ставит Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и это наша святая обязанность – обеспечить защитникам Родины комфортную социализацию», – прокомментировал Георгий Филимонов.

С 1 сентября 2025 года вологодские компании обязаны выделить для демобилизованных участников СВО 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников, но не менее одного рабочего места. Таким образом, под действие закона на Вологодчине подпадает порядка 450 предприятий и организаций. Исключение составляют оборонные предприятия, организации инвалидов и предприятия в стадии ликвидации.

Помогать в подборе кандидатур будет служба занятости. Для заполнения вакансий участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение на другие специальности с учетом состояния здоровья. За невыполнение квоты предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, для формирования «кадровых лифтов» для участников СВО реализуется проект Губернатора «Герои Русского Севера» - региональный аналог федеральной программы «Время Героев».