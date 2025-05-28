Средства ФНБ сейчас расходуются очень аккуратно – Минфин

К новым тратам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) надо относиться сейчас очень аккуратно, заявил министр финансов России Антон Силуанов, обсуждая с депутатами Госдумы поправки в действующий бюджет. "И мы сейчас очень мало тратим из него. При подготовке нового бюджета надо подумать над изменением цены отсечения в 60 долларов за баррель, за счет чего пополняется фонд", - отметил министр.

Он добавил, что Минфин подготовил бюджет к любому сценарию развития событий, будь то снижение цены на нефть или новые санкции со стороны ЕС. "Бюджет на этот год в любом случае будет выполнен. На следующий бюджетный год надо будет делать расчеты с учетом санкций", - отметил министр.