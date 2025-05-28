В Свердловской области безопасными для купания признали только семь пляжей

В Свердловской области всего несколько пляжей признаны пригодными и безопасными для купания.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, всего в регионе насчитывается около 120 озер и прудов, но официально пригодными для купания в 2025 году признаны только семь пляжей. Остальные либо не оборудованы должным образом, либо не соответствуют санитарным нормам.

По данным регионального ГУ МЧС, безопасными в этом сезоне остаются пляжи Верхне-Сысертского и Леневского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория "Гранатовая бухта" под Сысертью, а также пляж ООО "Кемпинг". Каждый из них оборудован спасательными станциями и имеет безопасное дно.

Уральцам стоит иметь в виду, что купание на пляжах, где установлены знаки с запретом, не только опасно для жизни, но и влечет штраф до 5 тысяч рублей.

Напомним, что на этой неделе в Свердловскую область пришла аномальная майская жара. По данным синоптиков, она продержится до начала июня.