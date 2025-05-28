В Тобольске проходят Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту

В Тобольске проходят Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Состязания на стадионе "Тобол" собрали спортсменов из команд Тюменской и Курганской областей, Пермского края, Ямала и Югры, Уральского института ГПС МЧС России и юных спасателей Тобольска. Мероприятие посвящено Михаилу Федорову - легендарному тренеру и спортсмену из Тюменской области.

"Соревнования в Тобольске в таком формате проходят впервые — с подготовленной на уличной площадке инфраструктурой. Благодаря нашим партнерам на стадионе в прошлом году была установлена учебная башня", — отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Соревновательный день начался с дисциплины "Штурмовая лестница". В ней лучшей среди женщин стала Екатерина Никулина (ЯНАО). Сильнейший среди мужчин - Артем Хабибуллин (ХМАО-Югра).

Среди юниоров "золото" завоевал Владимир Волков из Пермского края, среди мальчиков - Александр Глушков из Тобольска, среди юношей - Олег Шоломов из Курганской области. Среди девочек Олеся Сафиуллина из ХМАО-Югра стала первой, среди девушек - Дарья Батова из Пермского края, среди юниорок - ее землячка Валерия Зямина.

28 мая будут выявлены сильнейшие в дисциплине "Полоса препятствий".