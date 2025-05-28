Министра финансов России пригласили "вдохновиться" на неработающих заводах

Министра финансов России пригласили "вдохновиться" на предприятия, не работающие из-за отсутствия спроса на продукцию в условиях высоких кредитных ставок.

"Я вчера наблюдал, как вы с вдохновенным лицом вышли из шахты и поняли, что шахтерам нужно помогать. Я вас приглашаю теперь на остановившиеся заводы – вы выйдете оттуда еще более вдохновленным", – сказал министру депутат Николай Коломейцев (КПРФ) при рассмотрении поправок в бюджет на 2025 год.

"На три месяца заводы остановились. Что такое работающий Ростсельмаш? Это 8 млрд руб. налогов и 1,9 млрд руб. в Соцфонд. А неработающий – дает безработицу, потерю квалификации и не факт, что мы его за эти деньги потом восстановим. Или вот почему у вас НЭВЗ (Новочеркасский электровозостроительный завод) стоит, загибается, при этом электровозов не хватает?" – спросил Коломейцев.

В российской промышленности наблюдается стагнация, но уже можно говорить о переходе к рецессии, если не учитывать сектора с доминирующим присутствием оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на это указали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем докладе. Ряд экспертов полагают, что политика Центробанка, направленная на "управляемое охлаждение" экономики, довела машиностроение до критического состояния.