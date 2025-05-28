Миллион рублей получат молодые учителя химии и биологии при трудоустройстве в школы Вологды и Череповца

Кадровый проект «Молодой специалист», реализуемый на Вологодчине в рамках программы Губернатора «Стратегия 2.0», расширяет возможности. Инициативу главы региона Георгия Филимонова поддержали депутаты Законодательного Собрания региона.

«Единовременные выплаты в размере одного миллиона рублей при трудоустройстве в Вологде и Череповце будут получать учителя химии и биологии. Это связано с необходимостью подготовки медицинских кадров для региональной сферы здравоохранения – врачей, фельдшеров, специалистов фармацевтической отрасли, а также настоящих профессионалов для химической промышленности и сельскохозяйственной сферы Вологодчины», – сказал Георгий Филимонов.

Ранее эта мера поддержки охватывала молодых учителей математики, физики и информатики. Расширение перечня специалистов укрепит кадровый потенциал школ крупных городов региона. Финансирование в размере 30 млн рублей предусмотрено в областном бюджете на 2025 год в рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской области».

Комплекс мер поддержки молодых учителей, реализуемых по инициативе Губернатора, также включает ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч рублей для педагогов с высшим образованием, 8 тысяч рублей для специалистов со средним специальным образованием и ежемесячную стипендию 6 тысяч рублей будущим педагогам, подписавшим целевое соглашение.

По программе «Земский учитель» выплату в 1 млн рублей получают педагоги, переезжающие на работу в сельские школы. В этом году мерами поддержки планируется охватить 1 677 молодых специалистов.