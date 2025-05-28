Российские войска освободили Константиновку в Сумской области

ВС России взяли под контроль Константиновку в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", - говорится в сводке ведомства.

26 мая Минобороны сообщало об освобождении Владимировки и Беловодов в Сумской области.

Напомним, после полного освобождения Курской области президент РФ Владимир Путин сообщал, что ВС России уже работают над созданием буферной зоны вдоль границы с Украиной.