"Прошедший ЕГЭ по математике подтвердил свою основную задачу - быть легким и доступным"

27 мая прошел ЕГЭ по математике. Про базовый уровень говорить нечего, это полный примитив, но и ЕГЭ по профильной математике выполнил свою основную задачу - "стал более притягательным для основной массы выпускников (которые имеют смутное представление о предмете)". Его легко сдать, а значит, инженерные специальности в вузах будут заполнены абитуриентами. Об этом пишет руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Он напоминает, что для получения 70 баллов достаточно ответить на первые 12 вопросов, которые даже не требуют письменного решения. Все эти задания выложены в открытом банке Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Их них были выбраны самые простые. Эти 12 вопросов и 13-я задача доступны каждому, охваченному системой натаскивания на ЕГЭ, независимо от способностей и понимания математики. То есть более чем 70 баллов может набрать практически любой, что обесценивает результаты ЕГЭ.

А вот остальные задания (еще 6 из 19) были сложнее, чем в прошлом году, когда все упростили и получили взрывной рост числа высокобалльников. Можно ожидать снижения этого числа. Причина в том, что в 2024 году все задания были строго в рамках репетиторских шаблонов, а в этом году в заданиях требовалось думать самим, хотя уровень сложности в целом остался тем же. Он не исключает, что это было сделано нарочно, чтобы не платить стобалльникам, которых в прошлом году было много. В итоге власти пошли по пути "и вашим, и нашим".

"Самым слабым дали возможность без проблем набрать 70+, а всем, кто хочет сильно больше, предложили задания, для решения которых одной лишь натасканности мало, надо по-настоящему понимать предмет", - подытожил профессор.

Можно отметить, что шкала перевода баллов нацелена на очень сильное завышение результатов: за 12 первичные баллов (из 32) дают 70 итоговых (из 100). То есть 37,5% превращаются в 70%. Средний же балл в 2024 году, составил 62,55, что соответствует лишь 33% первичным. То есть средний уровень знания математики у российских выпускников - двойка.