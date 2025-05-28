28 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

"Прошедший ЕГЭ по математике подтвердил свою основную задачу - быть легким и доступным"

27 мая прошел ЕГЭ по математике. Про базовый уровень говорить нечего, это полный примитив, но и ЕГЭ по профильной математике выполнил свою основную задачу - "стал более притягательным для основной массы выпускников (которые имеют смутное представление о предмете)". Его легко сдать, а значит, инженерные специальности в вузах будут заполнены абитуриентами. Об этом пишет руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.
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Он напоминает, что для получения 70 баллов достаточно ответить на первые 12 вопросов, которые даже не требуют письменного решения. Все эти задания выложены в открытом банке Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Их них были выбраны самые простые. Эти 12 вопросов и 13-я задача доступны каждому, охваченному системой натаскивания на ЕГЭ, независимо от способностей и понимания математики. То есть более чем 70 баллов может набрать практически любой, что обесценивает результаты ЕГЭ.

А вот остальные задания (еще 6 из 19) были сложнее, чем в прошлом году, когда все упростили и получили взрывной рост числа высокобалльников. Можно ожидать снижения этого числа. Причина в том, что в 2024 году все задания были строго в рамках репетиторских шаблонов, а в этом году в заданиях требовалось думать самим, хотя уровень сложности в целом остался тем же. Он не исключает, что это было сделано нарочно, чтобы не платить стобалльникам, которых в прошлом году было много. В итоге власти пошли по пути "и вашим, и нашим".

"Самым слабым дали возможность без проблем набрать 70+, а всем, кто хочет сильно больше, предложили задания, для решения которых одной лишь натасканности мало, надо по-настоящему понимать предмет", - подытожил профессор.

Можно отметить, что шкала перевода баллов нацелена на очень сильное завышение результатов: за 12 первичные баллов (из 32) дают 70 итоговых (из 100). То есть 37,5% превращаются в 70%. Средний же балл в 2024 году, составил 62,55, что соответствует лишь 33% первичным. То есть средний уровень знания математики у российских выпускников - двойка.

Теги: егэ, математика


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