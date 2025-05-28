Лукашенко: Надо вырастить столько картошки, чтобы хватило нам и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике, и России.

Лукашенко отметил, что после совещания у президента РФ, на котором он пошутил по поводу картошки, идет очень много разговоров на эту тему.

"Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - передает агентство Белта слова Лукашенко.

"Надо помочь братьям россиянам", - добавил президент Белоруссии. При этом он заметил, что "это же не благотворительность, это приличные деньги".

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал участникам проекта "Россия – страна возможностей" о проблемах с картошкой в стране.

Глава государства упомянул, что накануне встречался с представителями аграрного бизнеса, и те сообщили о дефиците этого овоща. "Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: "ну, и у нас уже все продали в Россию", - сообщил Путин.

До этого на совещании президент предложил завозить в Россию картофель из Белоруссии, замглавы администрации президента Максим Орешкин сказал, что и в Белоруссии картофель закончился. "Как закончился?" – не понял Путин.

Лукашенко неоднократно сообщал, что Белоруссия испытывает проблемы с запасами картофеля, поскольку большие объемы поставлялись в Россию.