Создание рабочей группы по воспитанию детей говорит об отсутствии системы воспитания - эксперт

Создание межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодежи, указ о чем недавно подписал президент РФ Владимир Путин, свидетельствует о том, что система воспитания в России не работает и власти пытаются ее то ли спасти, то ли создать в пожарном порядке. Такое мнение высказал заслуженный учитель России, автор ряда учебников по математике Александр Шевкин.

Как уже писало Накануне.RU, в составе группы почти 40 чиновников разного уровня, но нет ни одного практикующего педагога, что вызывает одни вопросы. Эксперт считает, что первым делом надо проанализировать причины. Чиновники не будут и не смогут этого сделать, это смогут сделать только специалисты. Например, есть Российская академия образования. Но причины в том, что воспитание неотделимо от образования, а оно было очень сильно "реформировано" в сторону разрушения. Поэтому любые попытки восстановить воспитание не приведут к успеху без выяснения и признания причин, заключил Шевкин.

Воспитательная работа формально была возвращена в школу, но в основном свелась к составлению планов, проведению мероприятий и отчетам о проведенных мероприятиях. А план воспитательной работы стал одним из тех пяти видов документов, который по закону обязан делать каждый педагог.