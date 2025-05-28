Свердловчанка проиграла суд телеканалу, после просмотра которого потеряла почти 2 млн рублей

Жительница Нижнего Тагила не смогла выиграть суд у телеканала "ТВ3", после просмотра передачи на котором она лишилась почти 2 млн рублей.

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Ранее женщина обратилась в программу с просьбой об оказании эзотерических услуг. После телефонного разговора с неким сотрудником, который представился исполнителем, она перевела более 1,7 млн рублей на указанные ей реквизиты, однако никакой эзотерики взамен не получила.

После свердловчанка подала иск в суд. В качестве ответчиков были привлечены: ООО "Телеканал ТВ3"; лицо, представившееся исполнителем услуг; платежные системы и финансовые организации. Женщина требовала вернуть ей деньги, выплатить компенсацию морального вреда и назначить штрафы.

Сегодня, 28 мая, дело было рассмотрено. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в удовлетворении требований отказано в полном объеме. Ленинский районный суд Нижнего Тагила не нашел для этого оснований.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.