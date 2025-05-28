28 Мая 2025
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК получила награды за передовую продукцию, развитие персонала и поддержку регионов присутствия

Трубная металлургическая компания (ТМК) получила награды за передовую продукцию, развитие персонала и поддержку регионов присутствия на всероссийском конкурсе "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость", сообщает пресс-служба компании.

Освоение новой продукции широкого сортамента на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК, было признано лучшим достижением в номинации "За высокотехнологичный проект". Система управления кадрами ТМК как в области обучения, развития, социальной поддержки сотрудников, так и в сфере профориентационной подготовки потенциальных соискателей была удостоена наивысшей оценки в номинации "За развитие кадрового потенциала". Жюри были представлены такие кадровые проекты, как корпоративный форум "Горизонты", чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров", программа повышения уровня вовлеченности и другие инициативы по образованию и развитию потенциала сотрудников. Широкое участие компании в проектах "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы", направленных на подготовку высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров, также было позитивно оценено экспертами.

В рамках премии был отмечен комплексный подход ТМК к развитию регионов присутствия. Проекты компании и корпоративного Благотворительного фонда "Синара" по развитию социальной инфраструктуры и благотворительности охватывают разные сферы: образование, медицину, культуру, искусство и спорт. Так, инициативы "Точка опоры" и "Лига управленцев" способствуют ранней профориентации и поддержке талантливых лидеров в регионах. Благодаря проекту "Детская больница без боли" масштабируется практика применения малоинвазивных методик при проведении манипуляций и хирургических вмешательств в процессе лечения детей. В рамках мероприятий "Театрального букваря" воспитанники региональных детских домов и центров реабилитации получают возможность посетить лучшие постановки театров — партнеров ТМК. За эти и другие инициативы компания получила диплом в номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий".

Теги: Трубная металлургическая компания, продукция, персонал, поддержка


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