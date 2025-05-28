Непрозрачный механизм: целевики-абитуриенты выбирают только треть квоты в вузах

В Общественной палате России раскритиковали непрозрачность и необоснованность объема квот на целевое обучение. Как формируются квоты – непонятно, но в итоге квота и реальные цифры приема различаются в разы, что вызывает вопросы к профессионализму расчетов профильных федеральных министерств.

На круглом столе, посвященном этой теме, замдиректора департамента госполитике в области высшего образования Минобрнауки Елена Мирюгина сообщила, что в 2024 году было выделено 145 тыс. целевых мест, а зачислены – 51 тыс. человек. Чиновница назвала этот разрыв "точкой роста для вузов и работодателей". Но не все согласны с этим.

Ректор МАИ Михаил Погосян посоветовал прогноз по потребности в кадрах разделить на оперативный и стратегический, и к этому прогнозированию привлечь университеты.

"Никакого прозрачного механизма определения квот целевого приема нет, разве что исторические. Они в больше чем полтора раза превышают прием, и не сказать, что есть рабочие места для такого объема, предусмотренного квотой. <…> В стране не дефицит кадров, а дефицит квалифицированных кадров для задач, стоящих перед экономикой", - отметил Погосян.

Он добавил, что у МАИ есть примеры, когда "целевики получают зарплату ниже рыночной [у заказчика целевого обучения]". "Компании считают, что в праве предлагать такие зарплаты, если участвуют в программе целевого обучения", - сказал ректор.

Мирюгина рассказала про оптимизацию целевого набора в этом году: "Для студентов: электронный договор, минимальный размер выплат от работодателя. Для заказчика: они могут проводить профориентационные мероприятия, которые зачитываются как персональные достижения (до 5 дополнительных баллов, в том числе и за обучение в профильном классе). Заказчик может предъявить критерии абитуриенту и отказать, если он не соответствует. В этом году, надеемся, квоту удастся заполнить более эффективно".

Директор департамента медобразования и кадровой политики Минздрава РФ Артем Наркевич сообщил, что в медицине проблемы недобора квоты нет. В прошлом году было более 20 тыс. целевых мест (+2 тыс. за три года), при этом за те же три года число кандидатов выросло на 20% - до 33 тыс. в 2024 году. "75% мест в медвузах – это целевые места", - рассказал чиновник.

По словам Наркевича, существует по меньшей мере две существенные проблемы с целевиками в медвузах. "Первая - возможность отказа абитуриентов от зачисления на целевые места и подача на основные конкурсные места. Сначала идет зачисление на целевые места, невостребованные места переходят в основной конкурс. Абитуриенты пишут заявления и переходят в основной конкурс, это достаточно существенная проблема", - рассказал Наркевич.

Вторая проблема – отсутствие четкой квоты на целевые места в колледжах.