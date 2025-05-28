Украинские пленные считали насильственную мобилизацию ложью, пока не вернулись домой

Украинским боевикам, давно находившимся в России плену, рассказывали правду о насильственной мобилизации на Украине, но они этому не верили. Пока в рамках обмена не вернулись домой. Об этом заявила уполномоченная украинского президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

"Они смеялись и говорили: "Это пропаганда придумала, на Украине такого не может быть! Каждый будет защищать свой дом". Когда они вернулись сюда, то... очень удивились", - признал омбудсмен.

Она удивляется тому, что киевский режим дошел до такого. И считает, что "в какой-то момент что-то пошло не так". А ее задача - защищать права тех, кого забрали в ВСУ насильно. При этом сама же Решетилова сказала, что чем больше пропаганды, тем больше сопротивление украинцев этой пропаганде. А воинственная антироссийская пропаганда на Украине, особенно после начала СВО, перешла все мыслимые границы. Многие не стесняются призывать детей ненавидеть Россию и готовиться воевать против общей в недавнем прошлом страны.

Даже депутаты Рады уже открыто говорят о беспределе с мобилизацией, который необходимо остановить. Кто-то говорит об огромных потерях кто-то - об бесперспективности сопротивления и отсутствии ясных реалистичных целей, кто-то - об отказе от территорий. Изменение настроений на Украине стало особенно заметно к концу 2024 года.