На Урале владельца ТЦ обязали выплатить 120 тысяч за травму клиентки

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию морального вреда за получение травмы в торговом центре.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 31 января 2023 года, когда жительница Ревды пришла в местный торговый центр. Купив все необходимое, на выходе из ТЦ она зацепилась ногой за грязезащитный коврик и упала. В результате женщина получила перелом левого надколенника и четыре месяца находилась на больничном.

Проверка показала, что коврик был расстелен ненадлежащим образом, имелись волнообразные неровности по его краям. После этого прокуратура подала иск о компенсации морального вреда.

Ревдинский городской суд взыскал в пользу пострадавшей клиентки 120 тысяч рублей. Деньги будет обязан выплатить предприниматель, владеющий торговым центром.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд взыскал компенсацию и расходы на лечение за травмирование при посещении парка развлечений.