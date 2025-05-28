О новом раунде переговоров будет объявлено в ближайшее время, - Лавров

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

О месте проведения переговоров он не сообщил.

Министр добавил, что "Россия настаивала на отмене дискриминационных законов на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать на следующем раунде".

Первый этап переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Основным его итогом стал масштабный обмен пленными (как военными, так и гражданскими лицами), который был проведен в минувшие выходные.