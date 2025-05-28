Белоруссия перенесет учения "Запад-2025" вглубь страны, чтобы не раздражать соседей

Минобороны Белоруссии приняло решение перенести совместные с Россией военные учения "Запад-2025" вглубь страны, подальше от западной границы, сообщил глава ведомства Виктор Хренин.

По его словам, учения не нацелены против кого-либо, и перенос основных маневров свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

"По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства - члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств", - цитирует "Интерфакс" министра обороны Белоруссии.

"Мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности", - сказал министр.

Он добавил, что Белоруссия не надеется на конструктивную ответную реакцию: "Делаем [это] в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь".

Учения "Запад" предусматривают совместную отработку отражения нападения на Союзное государство.