28 Мая 2025
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Общество Забайкальский край
Фото: Ольга Павлюченко

Всех домашних собак Забайкалья поставят на учет

На майской сессии Заксобрания Забайкальского края были рассмотрены 33 вопроса. В том числе 10 законопроектов второго чтения, 15 – первого чтения, 6 проектов постановлений.

В частности, в первом чтении приняты два законопроекта в сфере содержания домашних животных. Один из них устанавливает требование по обязательной регистрации хозяйских собак, а второй – штрафы за отказ их выполнять.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Авторами документа выступили депутаты комитета по аграрной политике Михаил Якимов и Виктор Наделяев, а также их коллеги Сокто Мажиев и Жаргал Жапов.

Теперь к содержанию домашних питомцев в Забайкалье вводятся дополнительные требования – их регистрация, включающая маркирование и постановку на учет. Для собак регистрация будет обязательной, а для остальной живности – на усмотрение владельцев. Осуществлять эти процедуры будет Госветслужба региона за счет хозяев животных.

После второго чтения закон о регистрации животных вступит в силу с 1 октября этого года, а закон о штрафах – с 1 марта 2026 года.

собака(2011)|Фото:nakanune.ru

Таким образом, у владельцев собак будет 5 месяцев на их регистрацию. В противном случае - штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

По словам председателя Законодательного Собрания края Юрия Кона, принимаемые законы позволят повысить ответственность владельцев домашних животных, снизить число бездомных собак и кошек, а через идентификацию и соблюдение ветеринарных требований помогут обеспечить безопасность и людей, и животных.

Глава парламента также рассказал, что авторы документов очень серьезно подошли к этой непростой для региона теме. Они подробно изучили опыт 20 субъектов, где уже приняты аналогичные нормы, а в период разработки законопроектов среди забайкальцев был проведен опрос общественного мнения, в котором жителям края было предложено из 4-х вариантов выбрать свой ответ на вопрос, поддерживают ли они идею обязательной регистрации домашних животных.

Юрий Кон(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

"Самым массовым стал утвердительный ответ о том, что владельцы должны нести ответственность за своих питомцев. 57% опрошенных оценили такую идею как абсолютно правильную. Еще 25 % участников опроса тоже ответили положительно, но у них остались сомнения на тот счет, готовы ли владельцы животных к дополнительным требованиям со стороны власти и способны ли вводимые меры избавить население края от угроз, которые исходят от бродячих собак", - рассказал Юрий Кон.

(2025)|Фото: Ольга Павлюченко

По словам спикера, положительный в целом настрой добавляет уверенности, что правильные законы будут успешно работать.

Теги: домашние животные, регистрация, закон, забайкальский парламент


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