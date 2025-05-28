Житель Излучинска, избивший подростка, получил четыре года колонии общего режима

42-летний житель Излучинска, отпинавший подростка по голове, получил четыре года колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Компания подростков гуляла по территории гаражного кооператива. В какой-то момент дети залезли на гаражные боксы и начали по ним бегать. Один из собственников гаражей сделал парням замечание. Подростки бросились в разные стороны. Один из них спрыгнул вниз и за ним на велосипеде погнался другой мужчина - подсудимый. Он схватил ребенка за одежду, повалил на землю и нанес несколько ударов ногами и руками по голове.

13-летнему парню был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.