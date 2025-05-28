28 Мая 2025
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Спорт Свердловская область В России
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдет в Шарташском лесопарке Екатеринбурга

В эту субботу, 31 мая, в Шарташском лесном парке Екатеринбурга впервые пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата городской думы Алексея Вихарева, принять участие смогут как начинающие велосипедисты в возрасте от 3 лет, так и любители велоспорта любого возраста. Соревнования приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который ежегодно отмечается 3 июня. Организаторы спортивного мероприятия – Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Свердловской области.

Массовая велосипедная гонка в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Велогонки в Шарташском лесопарке проводили и раньше – в середине мая здесь впервые прошли чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине "индивидуальная гонка на время". Активную поддержку в организации и проведении мероприятия оказал Волонтерский центр Алексея Вихарева, а сам депутат принял участие в велогонке. Привлекли активистов Волонтерского центра и к проведению новых массовых велогонок 31 мая. Ребята уже помогли с уборкой территории возле трасс, а в день соревнований примут участие в координации мероприятия.

Массовая велосипедная гонка в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Всего для участников подготовлено четыре дистанции. Для самых юных велосипедистов – трассы "Беговелы" (возраст участников от 3 до 5 лет) и "Мини-гонка" (от 5 до 8 лет). Подростки и взрослые велогонщики могут показать свою выносливость на трассе "Шоссейная гонка". Те, кто готов к серьезным испытаниям, смогут попробовать себя на маршруте с элементами кросс-кантри "Маунтинбайк" – он пройдет по лесной местности.

Массовая велосипедная гонка в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Абсолютно все участники получат в подарок фирменный слэп-браслет, а также смогут подкрепиться в полевой кухне. Победителей и призеров ждут медали, дипломы и стильные футболки, которые запомнятся не только как награда, но и как часть личной спортивной истории", - рассказали организаторы.

Алексей Вихарев во время чемпионата и первенства Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Заранее зарегистрироваться на соревнования можно тремя способами: зайти на Госуслугах по QR-коду, отправить заявку на почту областной Федерации велоспорта Fvsural@mail.ru, а также непосредственно на месте в день проведения гонок. Регистрация начнется с 10:00, а старт дадут в 11:00.

Чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Все тренеры и спортсмены единогласно одобрили Шарташский лесопарк в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы с асфальтированным покрытием и без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение", - отметил президент Федерации велоспорта Свердловской области Иван Кравченко.

Массовая велосипедная гонка в Шарташском лесопарке(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Болельщиков ждут не только зрелищные велогонки, но и развлекательная программа. Атмосферу драйва создаст ведущая Юля Хорошева, а музыкальное настроение – DJ-сет. Зрители смогут также насладиться экстремальным шоу на велосипедах от TRIAL BROTHERS. Вход для посетителей – бесплатный и без регистрации.

Теги: гонка, велосипеды, Шарташ, парк, Вихарев


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