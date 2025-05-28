Задержан подозреваемый в попытке отравить животных Московского зоопарка

В Москве задержан подозреваемый в попытке отравления зверей в Московском зоопарке. 43-летний житель столицы попал в объективы камер наблюдения, когда ходил по территории зоопарка. Мотивы его действий выясняют следователи.

Неизвестный пытался отравить животных с помощью таблеток, которые он закидывал в вольеры к рысям и леопардам. К счастью, животные не успели их съесть – действия отравителя заметили сотрудники и вовремя убрали яд из клеток.

"Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, параллельно с этим мы проводим срочную экспертизу обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных. Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу – последствия могли быть необратимыми. Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории – усилена", - заявила директор зоопарка Светлана Акулова.