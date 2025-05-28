Трамп может готовить масштабную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп может готовить соглашение с Россией и Китаем о разделении сфер влияния, сообщила газета The New York Times.

По словам аналитиков, которые приводит издание, действия американского лидера могут свидетельствовать о стремлении к формированию новой, трехполярной мировой системы, в которой каждая из держав будет доминировать в своей части мира.

В статье отмечается, что такой тройственный союз будет фундаментально отличаться от предыдущих соглашений, поскольку объединит три крупнейшие военные и экономические державы на международной арене.

Ранее Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях Вашингтона и Пекина после встречи представителей двух стран в Женеве. По его мнению, речь идет о "полной перезагрузке". Это были первые официальные переговоры с тех пор, как США и Китай ввели в отношении друг друга фактически заградительные ввозные пошлины, превышающие 100% стоимости ввозимых товаров.