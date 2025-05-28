В Калуге прошла церемония награждения победителей конкурса "Молодежь - за сохранение мира"

Организаторами межрегионального конкурса творческих работ студентов «Молодежь – за сохранение мира и памяти о защитниках Отечества» выступили Калужское отделение Союза женщин России и Союз женщин города Первомайска.

На конкурс студенты представили более 200 работ: эссе, научные статьи, стихи, презентации, картины, видеофильмы и дизайнерские работы, а также историко-просветительские проекты, нацеленные на сохранение исторической памяти о подвигах защитниках Отечества.

Вручили награды и поздравили победителей конкурса Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Гордумы Андрей Голубев и Эльвира Капитонова.

«Тема конкурса более чем актуальна, в этом году мы отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, указом Президента России 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества. Вся тысячелетняя история нашей великой страны наполнена ратным трудом и подвигами, сегодня очень важно обеспечить преемственность поколений и сохранить историческую память. В нашем городе заложены замечательные традиции патриотического воспитания, калужане чтут защитников Отечества. Очень приятно, что представители молодого поколения, в том числе наши друзья из подшефного Первомайска, откликнулись и приняли активное участие в конкурсе», – подчеркнул Юрий Моисеев.