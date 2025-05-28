Студентка потребовала от вуза вернуть деньги за обучение, так как преподаватели использовали ChatGPT

В США произошел случай, который не только может стать прецедентом, но свидетельствует о серьезной деформации системы образования. Выпускница Северо-Восточного университета потребовала вернуть ей плату за обучение по той причине, что преподаватели использовали ChatGPT. Об этом пишет The New York Times.

Студентка Элла Стэплтон заметила явные признаки халтуры, которую делают преподаватели, призывающие к академической честности. Они используют ИИ, но это не сообщается. Тогда за что студент платит деньги? Ведь использовать ChatGPT он может и сам.

Студенты массово жалуются на то, что преподаватели сами "подсели" на ИИ. Например, они злоупотребляют в своих лекциях словами "критический" и "углубленный", которые постоянно выдает ChatGPT. Так чьи это лекции? Больше всего студентов беспокоит качество курсов, сгенерированных ИИ, а также справедливость выставленных с помощью ИИ оценок. У некоторых студентов есть подозрение, что преподаватели даже не читают их работы, а пропускают через ИИ, который и выставляет оценку.

"В дополнение к обличению лицемерия студенты приводят финансовый аргумент: они платят, часто довольно дорого, за то, чтобы их обучали люди, а не алгоритм, с которым они могли бы проконсультироваться бесплатно", - говорится в статье.

Преподаватели говорят, что ИИ помогает им экономить время и справляться с огромной рабочей нагрузкой за счет выполнения функций ассистента, которые автоматизируются. Если по опросу 2024 года, 18% преподавателей вузов назвали себя частыми пользователями ИИ, то в 2025 году этот процент почти удвоился. Уже треть из них "сидят" на ИИ.

Опрошенные преподаватели говорят, что ИИ не должен заменять их работу, а может использоваться только для усовершенствования учебного процесса. Но как провести эту грань? Ясно, что технологии ИИ окажут очень сильное влияние на преподавание и обучение, и не в лучшую сторону. Они станут доступными, но настоящее обучение с живым учителем - труднодоступным и дорогим. В этом уверены практически все эксперты.