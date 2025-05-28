28 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Студентка потребовала от вуза вернуть деньги за обучение, так как преподаватели использовали ChatGPT

В США произошел случай, который не только может стать прецедентом, но свидетельствует о серьезной деформации системы образования. Выпускница Северо-Восточного университета потребовала вернуть ей плату за обучение по той причине, что преподаватели использовали ChatGPT. Об этом пишет The New York Times.
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Студентка Элла Стэплтон заметила явные признаки халтуры, которую делают преподаватели, призывающие к академической честности. Они используют ИИ, но это не сообщается. Тогда за что студент платит деньги? Ведь использовать ChatGPT он может и сам.

Студенты массово жалуются на то, что преподаватели сами "подсели" на ИИ. Например, они злоупотребляют в своих лекциях словами "критический" и "углубленный", которые постоянно выдает ChatGPT. Так чьи это лекции? Больше всего студентов беспокоит качество курсов, сгенерированных ИИ, а также справедливость выставленных с помощью ИИ оценок. У некоторых студентов есть подозрение, что преподаватели даже не читают их работы, а пропускают через ИИ, который и выставляет оценку.

"В дополнение к обличению лицемерия студенты приводят финансовый аргумент: они платят, часто довольно дорого, за то, чтобы их обучали люди, а не алгоритм, с которым они могли бы проконсультироваться бесплатно", - говорится в статье.

Преподаватели говорят, что ИИ помогает им экономить время и справляться с огромной рабочей нагрузкой за счет выполнения функций ассистента, которые автоматизируются. Если по опросу 2024 года, 18% преподавателей вузов назвали себя частыми пользователями ИИ, то в 2025 году этот процент почти удвоился. Уже треть из них "сидят" на ИИ.

Опрошенные преподаватели говорят, что ИИ не должен заменять их работу, а может использоваться только для усовершенствования учебного процесса. Но как провести эту грань? Ясно, что технологии ИИ окажут очень сильное влияние на преподавание и обучение, и не в лучшую сторону. Они станут доступными, но настоящее обучение с живым учителем - труднодоступным и дорогим. В этом уверены практически все эксперты.

Теги: студенты, искусственный интеллект, образование, ChatGPT


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